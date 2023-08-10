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ВОЗ: в мире быстро распространяется новый штамм короновируса EG.5

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ВОЗ: в мире быстро распространяется новый штамм короновируса EG.5
В Мире
Фото из открытых источников

Омикрон-штамм EG.5: Быстрое распространение и последние данные ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о быстром глобальном распространении нового омикрон-штамма коронавируса EG.5. Информация об этом доступна в докладе на официальном сайте организации.

Вариант EG.5, произошедший от XBB.1.9.2, был впервые выявлен 17 февраля 2023 года. Этот штамм имеет дополнительную мутацию f456l в спайковом белке по сравнению со своим предшественником. В июле текущего года ВОЗ присвоила этому варианту статус "представляющий интерес".

На 7 августа из 51 страны было зарегистрировано 7354 случая заражения EG.5, причем 30,6% из них пришлись на Китай. Долгосрочные данные показывают рост распространенности EG.5: за эпидемиологическую неделю с 17 по 23 июля доля данного штамма составила 17,4%, что выше на 10% по сравнению с данными конца июня.

Тем не менее, ВОЗ оценивает риск для населения от EG.5 как относительно низкий, даже учитывая его активное распространение. В июле организация зафиксировала случаи коронавируса менее чем в половине стран мира.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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