ВОЗ: в мире быстро распространяется новый штамм короновируса EG.5

9 августа православная церковь почитает память святого великомученика, целителя Пантелеимона, который свою жизнь посвятил служению ближним, приняв
Полицейские Забайкалья разыскивают подозреваемых в избиении ветерана СВО Михаила Таскина, который на передовой потерял ногу. Задержали только одного
Екатеринбуржцам начали рассылать липовые квитанции. Об этом сообщил Горгаз. Их нашли даже в тех почтовых ящиках, у кого в доме нет газа, а плиты -
В Украине заявили, что Бундестаг одобрил передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Дальность у этого оружия больше, чем у переданного Британией -
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Инсайдеры заявили, что ранее компания TSMC взимала плату с Apple не только за идеально работающие чипы, но и за дефектные. Но в текущем этом году