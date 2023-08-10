Аксинью Вержак расстроила критика Аллы Пугачевой на проекте «Фабрика звезд»

Аксинья Вержак рассказала о знакомстве с Пугачевой. Певица была шокирована резким высказыванием звезды о ее творчестве. Как отметила артистка, она принимала участие в проекте «Фабрика звезд-5», наставником которой были Макс Фадеев, Игорь Матвиенко и Примадонна.

Аксинья вспомнила, что впервые увидела Пугачеву во время второго тура кастинга шоу. Экс-солистка «Нэцке» не скрывает, что общение с Аллой Борисовной не складывалось гладко. По ее словам, мать Орбакайте очень строгая, хотя и справедливая.

Вержак говорит, что певица жестко раскритиковала ее треки. Однако она все равно с уважением отзывается о Пугачевой. Бывшая подопечная Фадеева добавила, что Алла Борисовна всегда давала участникам много советов и говорила, что нужно и что не нужно артисту делать.