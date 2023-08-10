«Меня предали!»: Киркоров поражен подлостью близких людей

Филипп Киркоров весной с трудом отработал юбилейные концерты из-за проблем со здоровьем. Кроме того, в это время его предал близкий человек. Подробностями пережитого стресса поп-король поделился в ходе съемок подкаста «You Want A Scandal Now?» для VK.

На этих концертах меня сильно предали. Люди, которым много лет верил, оказались настоящими предателями. Это ужасно, я не могу это простить, хотя нужно научится прощать. Не могу пока вынуть боль из своего сердца, - отметил Киркоров.