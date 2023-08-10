Названы знаменитые российские актрисы, которым в этом году исполняется 50 лет

В этом году многие знаменитые актрисы отпразднуют свой 50-летний юбилей.

Екатерина Редникова 17 мая отметила 50-летие. Она стала популярной после выхода «Вора». В 24 года получила премию «Ника» за лучшую женскую роль. Сейчас артистка живет в США, иногда приезжает на съёмки в РФ.

Мария Миронова отпраздновала день рождения 28 мая. Начала сниматься в кино в 8-летнем возрасте.

Мария Голубкина 22 сентября отметит юбилей. Сейчас она крайне редко появляется на телеэкранах.

Юлии Высоцкой исполнится 50 лет 16 августа. Карьера ведущей пошла в гору в 1998 году после замужества с Андреем Кончаловским.

Мария Порошина круглую дату будет праздновать 1 ноября. Актриса воспитывает 5 детей.



