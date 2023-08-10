Супруга поэта Резника заявила, что ему все равно, что о нем думает Вайкуле

Поэта-песенника Илью Резника совершенно не волнует то, что о нем говорят уехавшие артисты, которые критикуют действия РФ, поскольку он их мнением не интересуется. Об этом рассказала жена народного артиста Ирина Романова.

Накануне Лайма Вайкуле назвала Резника «подлизой» и отметила, что ей неприятны его современные стихи.

«Сейчас его меньше всего интересует шоу-бизнес и что там происходит. Он от него далек, не читает новости, тем более про Вайкуле. Ему все равно, живем своей жизнью», — отметила женщина.

Жена маэстро добавила, что супруг написал четырехтомник духовной поэзии. А в настоящее время Резник работает над стихами об истории российского государства.