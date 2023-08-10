Вокруг ТВ: Юморист Петросян развлекается верхом на динозавре в Сочи

Евгений Петросян уехал в курортный город Сочи. Там юморист очень весело проводит время. Он отдыхает, развлекается, купается, загорает.

В Сети регулярно появляются новые снимки с комиком. Его жена Татьяна Брухунова часто публикует фото с сыном и демонстрирует свои наряды. Также женщина хвалится новыми образами и развлечениями.

А недавно сам Петросян показал, как сидит верхом на динозавре. Юморист выбрал в яркую полосатую рубашку, коричневые бриджи и шляпу.

«Я как этот динозавр! Мы братья-близнецы, только разные отцы и матери», — пошутил Евгений.

Стоит сказать, что поклонники оценили новый пост писателя. Они отметили, что путешествие пошел на пользу их кумиру.