Дана Борисова показала целлюлит на фото в купальнике без фотошопа

Знаменитая российская телеведущая Дана Борисова показала, как она выглядит после липосакции. Звездная блондинка позировала в купальнике.

Фото девушка сделала на берегу моря. Она опубликовала снимок в своих социальных сетях.

«Всегда считала, что простота украшает», — подписала знаменитость фотографию.

Напомним, что Дана несколько раз ложилась под нож хирургов. В минувшем году она два раза делала липосакцию. Звезда фильма «Армейский магазин» осталась недовольна полученными результатами одного из специалистов. Поэтому Борисова советует поклонникам не следовать ее примеру, обращаться к проверенным врачам.