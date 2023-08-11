Директор певицы Алсу объяснил, почему артистка не носит обручальное кольцо

В последнее время вокруг певицы Алсу и ее мужа ходит много слухов. СМИ пишут, что артистка приняла решение развестись с супругом. Поводом для сплетен стало то, что исполнительница давно не носит обручальное кольцо.

Как известно, Алсу 17 лет живет в браке с предпринимателем Яном Абрамовым. От бизнесмена звездная брюнетка родила дочерей Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля.

Супруги никогда не афишировали подробности личной жизни. Поэтому поклонникам неизвестно, есть ли у пары проблемы в отношениях. По словам продюсера исполнительницы Сергея Фадеева, он следит, какие украшения носит артистка. Но заверил журналистов, что в семье певицы «все в порядке».