Лайма Вайкуле назвала граждан России рабами, невеждами и противными людьми

Лайма Вайкуле россиян обозвала «ущербными людьми, невеждами, рабами, которым нельзя слова давать». Певица столкнулась с волной критики в адрес своего фестиваля в Юрмале.

Такое ощущение, что чуть ли не вся страна предала, это громко кричащие невежды и вообще никто, — заявила Лайма.

Артистка добавила, негативные высказывания и комментарии пишут «единицы ущербных людей», а это не даже стоит ее времени. Также артистка уверена, что когда все закончится, эти люди с опущенными головами будут противно улыбаться.

«Это такие рабы, просто противные люди», — отметила Вайкуле.

Также она подчеркнула, что россияне, которые не довольны ее высказываниями после начала СВО, для нее никто и абсолютно ей неинтересны.