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Муж телеведущей и певицы Орловой реабилитировался и повез ее в Милан

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Муж телеведущей и певицы Орловой реабилитировался и повез ее в Милан
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Фото из открытых источников

Несколько дней назад Ольга Орлова улетела  супругом Валерием в Италию. Телеведущая и певица пожаловалась фанатам, что им с мужем не удалось забронировать отель. Поэтому супруги ютились в скромной гостинице.

К счастью, через несколько дней Валерий увез любимую в другой город. Утром Ольга с радостью написала, что уже находится в Милане. Теледива дала поклонникам понять, что за пребывание в гостинице выложила крупную сумму денег.

Артистка уточнила, что отель только открылся. Раньше в этом здании была семинария. Также звезда добавила, что ей понравилась гостиница, в которой есть много элементов современного искусства.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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