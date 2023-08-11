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«Нет короны у него»: Рыбин объяснил бешеную популярность певца SHAMAN’а

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«Нет короны у него»: Рыбин объяснил бешеную популярность певца SHAMAN’а
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Фото из открытых источников

Певец и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов) еще несколько лет назад был никому неизвестным парнем, который принял участие в  вокальном проекте "Голос". Однако сегодня артист один из самых популярных и высокооплачиваемых в стране, несмотря на свой возраст. Исполнитель сумел собрать многомиллионную армию поклонников за полтора года. Россияне его полюбили всем сердцем не только за вокальные данные и хорошие песни, но и за его патриотическую позицию.

К тому же, молодого артиста поддерживают более опытные коллеги по цеху, в том числе Виктор Рыбин. Лидер "Дюны" высоко оценил творчество SHAMAN’а.

"Шаман просто потрясающий, круто поет круто! Песни тоже пишет очень классные! Парень хороший, нет у него короны, ничего такого", – сказал музыкант.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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