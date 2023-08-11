Рэпер Оксимирон выпустил новый клип «Лига Опасного Интернета»

Народная артистка РФ, 73-летняя Светлана Крючкова редко выезжает из Петербурга на гастроли. Однако она решила принять приглашение Сергея Новожилова и
Дмитрий Нагиев — один из самых узнаваемых артистов России. После начала СВО шоумен решил уйти с российского телевидения. В апреле минувшего года он
Сегодня утром, 9 августа, стало известно о кончине прославленной советской актрисы театра и кино Веры Васильевой. По словам ее приемной дочери Дарьи
Отец Жанны Фриске согласился побеседовать с журналистами МК. Он рассказал, как начиналась болезнь у певицы. Это произошло впервые тогда, когда он был
Певец Юрий Лоза заявил, что Юлия Пересильд не летала в космос для съемок в ленте "Вызов". По словам артиста, нашумевшая картина, которая, согласно
В этом году многие знаменитые актрисы отпразднуют свой 50-летний юбилей. Екатерина Редникова 17 мая отметила 50-летие. Она стала популярной после