Рэпер Оксимирон выпустил новый клип «Лига Опасного Интернета»

Рэпер Оксимирон* (Oxxxymiron) выпустил новый клип на YouTube клип под названием «Лига Опасного Интернета». Строки из припева и сама песня отсылают слушателей к «Лиге безопасного интернета», руководителем которой является член Общественной палаты Екатерина Мизулина.

«У тебя проблема, поговорим об этом, вас встречает лига опасного интернета», — поется в треке.

Песня стала дисом на рэпера Scally Milano, который обратился к главе Лиги безопасного интернета, пообещав переформатировать творчество, в котором «фигурируют запрещенные препараты или деструктивное поведение».

«В очередь, чтобы не блочили, но заблочат каждого, ты войдешь в историю как доносчик, который за мною всегда донашивал», — обратился артист к коллеге.

Кроме того, в композиции Оксимирон делает отсылку на Инстасамку и Три дня дождя.

* Признан иностранным агентом в РФ

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