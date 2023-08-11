Титова заявила, что народная артистка СССР Вера Васильева предсказала свою смерть в отпуске

Народная артистка СССР Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет 8 августа этого года. Ее коллега по Театру Сатиры Татьяна Титова в беседе с журналистами сообщила, что актриса предчувствовала свою кончину.

Как говорит Титова, Васильева до последнего момента выходила играть на сцену и беспокоилась, когда завершился театральный сезон. Она не знала, как можно жить без любимой работы.

Перед смертью Вера Кузьминична сделала одно пророческое заявление. Она любила очень театр, любила свою работу. Когда театр ушел в отпуск, она говорила: «Ненавижу эти отпуска, будто на эти месяцы умираю».

Таким образом актриса все время боялась отпуска и так получилось, что она ушла из жизни в мир иной именно во время отпуска.