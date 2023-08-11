Уехавший из России в Израиль Максим Галкин отказался от своего имени

Ведущий и шоумен Максим Галкин* (включен в реестр иноагентов), который в 2022 году с женой Аллой Пугачевой и двумя детьми решил уехать из РФ в Израиле, теперь появляется на афишах европейских городов под другим именем.

Речь идет о выступлениях пародиста в Латвии. На афишах с анонсом его концертов новое имя на местный манер – «Максимс Галкинс». Вступление стендап-комика в Даугавпилсе и Латгалии запланированы на 10 и 11 августа.

Интерес публики привлекло то, что Галкин стал Галкинсом. Некоторые шутят о том, что по большому счету за границей юморист никому не интересен, а на выступления приходит малая часть аудитории.