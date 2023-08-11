В РИАН рассказали, как 50 лет назад снимался «Семнадцать мгновений весны»

50 лет назад состоялась премьера "17 мгновений весны", которую снимали по одноименной книге Юлиана Семенова. Съемки проходили в Москве, ГДР, Грузии, Латвии.

Хотя Татьяна Лиознова, режиссера фильма, не любила отходить от сценария, было много импровизаций. Во время съёмок, к примеру, к Вячеславу Тихонову подбежала собака. Актер погладил пса и тот откликнулся. Также изначально в сценарии не было супруги разведчика, поэтому не было немой сцены в кафе — свидания Штирлица с женой. Сцену предложил Тихонов. О похожем эпизоде ему рассказал один знакомый разведчик.

На роль разведчика рассматривали других актеров, в том числе Иннокентия Смоктуновского. Кроме того, Леониду Куравлеву предлагали роль Гитлера сперва, хотя в итоге тот сыграл Айсмана. Родным Шелленберга понравился проработанный Табаковым образ.