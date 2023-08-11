Жена пластического хирурга Тимура Хайдарова опасается возвращаться в РФ после скандала

Скандал вокруг звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова продолжается. Количество тех, кто пострадал от рук врача, постоянно растет.

По словам адвоката ворача Александра Бенхина, его насторожили угрозы Александра Вдовина в адрес жены Хайдарова Светланы Сильваши. Напомним, известный челюстно-лицевой хирург рассказал, что после операции у Тимура у него гниют ягодицы.

«В соцсетях Вдовин угрожал Светлане, он обращался к ней по фамилии, показывал разрезанную гноящуюся пятую точку - через шесть лет после операции, говорил, что если встретит где-то ее, сделает то же самое. Это угроза жизни. Светлана сейчас находится на отдыхе с мужем и детьми, он опасается возвращаться, поскольку Вдовин знает, где их семья живет», — говорит Бенхин.