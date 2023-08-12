5 увлекательных мини-сериалов на выходные 12 и 13 августа

Издание Сопрт-Экспресс собрало пять небольших сериалов на выходные для тех, кто не хочет смотреть пятисезонные драматические эпопеи, однако хочет получить яркие впечатления у экрана.

1. «1899» - свежий драматический телесериал на стыке ужасов и мистики от авторов фильма «Тьмы» Барана бо Одара и Янтье Фризе

2. «Разрабы». Сюжет крутится вокруг большой IT-компании «Амайя», расположенной в лесах Сан-Франциско.

3. Вышедший в 2020 году сериал Apple TV «Защищая Джейкоба» основан на одноименном романе Уильяма Лэндея и рассказывает о судебном процессе с участием ребенка. Его обвиняют в убийстве своего одноклассника.

4. «Чернобыль». История этого мини-сериала от стриминга HBO max известна, пожалуй, каждому. Картина была написана Крейгом Мейзином и поставлена Йоханом Ренком.

5. «11.22.63» - это экранизация одноименного научно-фантастического романа от Стивена Кинга, которая увидела свет в 2016 году. Действие крутится вокруг убийства политика Джона Кеннеди.