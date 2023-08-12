Актер РФ Щербина призвал гордиться Россией, а не стыдиться своего гражданства

Заслуженный артист РФ, актер театра Моссовета Дмитрий Щербина сообщил, что он гордится быть русским. Также артист призвал всех не стесняться гражданства. Актер также отметил, что у нас потрясающая страна, а ее название звучит гордо.

Россия — хочу с гордостью это слово произносить. Хочу, чтобы мои дети жили в России, чтобы никто не стеснялся быть русским. Призываю перестать стесняться того, что мы русские, — заявил Щербина.

Знаменитость добавил, что русскими себя могут называть все жители РФ: «татары, башкиры, Марий Эл, все». По словам Дмитрия, если «мы все вместе не будем любить и беречь нашу общую родину — Россию — то мы попросту не выживем».

Кроме того, фамилия Щербины наполовину является украинской. По отцовской линии это запорожское казачество, а по материнской линии — это кубанское казачество.

Меня можете называть русский украинец либо украинский русак, не обижаюсь. Хоть назовите хохлом, не обижусь. Считаю себя русским и горжусь этим, — резюмировал актер.



