Будет бомба! Взбудораженный Никита Пресняков вышел на связь в Сети из-за границы

Никита Пресняков снял видеоклип для Billy Ray Cyrus. Об этом сам музыкант рассказал подписчикам из США, куда перебрался после оглашения мобилизации.

В Штатах 32-летний артист не сидит без дела. Он снимает клипы для звезд. Так, Пресняков-младший уже снял ролик для Билли Рея Сайруса. По словам Никиты, видео получилось не таким впечатляющим, поэтому пообещал удивить следующим клипом, который станет настоящей бомбой.

«Ну что, вышел клип, который снял Billy Ray Cyrus! Посмотрите обязательно, если интересно знать, чем сейчас занимаюсь. Это простой клип, хотя симпатичный, love story. Следующая работа, которая выйдет, будет просто Marvel!» — сказал внук Примадонны.