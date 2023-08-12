Дана Борисова сообщила о трагической судьбе звезды канала НТВ Светланы Курицыной

Дана Борисова пожаловалась на сложности работы на ТВ. Она говорит, что уход из «Принципа домино» для нее стал роковым. Тогда знаменитость стала злоупотреблять спиртным и отвлекаться от проблем.

После увольнения блондинка работала светским репортером. Работа не нравилась Дане. Девушка считала ее «невыносимой».

«Не боюсь никакой работы, но болезненный факт в том, что должна лезть в трусы. Потом этим Света занималась», — вспоминает Борисова.

Звезда отметила, что для звезды НТВ Курицыной такой опыт не прошел бесследно.

«Света за это заплатила нехорошим заболеванием. Оно было в ремиссии, но не представляешь, каково это! От этого заболевают: как Света и я — алкоголизмом», — заключает Дана.