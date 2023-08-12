E1.RU: бездомная собака Алиса из уральского приюта сыграет главную роль в новом фильме

Бездомная собака Алиса из уральского приюта в Асбесте готовится сыграть главную роль в кино. Животное снимется в новом захватывающем фильме под названием "Угрюмка".

Эта картина расскажет историю о бездомных собаках и тех, кто решил встать на их защиту. Главной героиней является щенок по кличке Алиса. Он попал на улицу в младенческом возрасте.

Собака, которая выросла в приюте "Островок надежды", нашла временный дом и любящую заботливую семью благодаря руководителю учреждения Надежды Уколовой.

В приюте животное научилось выполнять разные акробатические прыжки по сигналам, а также демонстрировать лапу для приветствия и проявлять голос.