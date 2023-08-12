E1.RU: бездомная собака Алиса из уральского приюта сыграет главную роль в новом фильме

Лайма Вайкуле россиян обозвала «ущербными людьми, невеждами, рабами, которым нельзя слова давать». Певица столкнулась с волной критики в адрес своего
Певец Юрий Лоза заявил, что Юлия Пересильд не летала в космос для съемок в ленте "Вызов". По словам артиста, нашумевшая картина, которая, согласно
11 августа, исполняется 50 лет со дня премьеры на телевидении первой серии кинофильма «Семнадцать мгновений весны». Почему для Вячеслава Тихонова,
Народная артистка СССР Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет 8 августа этого года. Ее коллега по Театру Сатиры Татьяна Титова в беседе с
Певец и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов) еще несколько лет назад был никому неизвестным парнем, который принял участие в вокальном проекте "Голос".
Несколько дней назад Ольга Орлова улетела супругом Валерием в Италию. Телеведущая и певица пожаловалась фанатам, что им с мужем не удалось