Екатерина Волкова намекнула на съемки нового сезона ситкома «Ворониных»

Слухи о съемках популярного ситкома «Воронины» спровоцировала Екатерина Волкова. Актриса сделала новую публикацию в личном микроблоге. Она разместила фотографию с Георгием Дроновым.

Знаменитости, как известно, прославились ролями Веры и Кости Ворониных. Поэтому поклонники решили, что в ближайшее время они смогут увидеть новый, 25 сезон сериала.

При этом создатели проекта не комментируют догадки фанатов. Четыре года назад отмечалось, что продолжения ситкома не будет из-за кончины Бориса Клюева.

Оказалось, Волкова с Дроновым участвуют в съемках рекламных промо. Их покажут между программами. Декорации очень похожи на те, что были в легендарном фильме.