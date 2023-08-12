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Екатерина Волкова намекнула на съемки нового сезона ситкома «Ворониных»

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Екатерина Волкова намекнула на съемки нового сезона ситкома «Ворониных»
Знаменитости
Фото из открытых источников

Слухи о съемках популярного ситкома «Воронины» спровоцировала Екатерина Волкова. Актриса сделала новую публикацию в личном микроблоге. Она разместила фотографию с Георгием Дроновым.

Знаменитости, как известно, прославились ролями Веры и Кости Ворониных. Поэтому поклонники решили, что в ближайшее время они смогут увидеть новый, 25 сезон сериала.

При этом создатели проекта не комментируют догадки фанатов. Четыре года назад отмечалось, что продолжения ситкома не будет из-за кончины Бориса Клюева.

Оказалось, Волкова с Дроновым участвуют в съемках рекламных промо. Их покажут между программами. Декорации очень похожи на те, что были в легендарном фильме.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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