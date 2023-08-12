Филипп Киркоров не захотел поселить Тимура Хайдарова на своей вилле на Крите

Филипп Киркоров проводит летние каникулы на Крите. Там у него есть роскошная недвижимость. Когда поп-король улетает на остров, он проводит время в компании друзей. Места в шикарном особняке более чем достаточно.

Вслед за Филиппом на остров отправился его пластический хирург Тимур Хайдаров. С Киркоровым у доктора сложились близкие дружеские отношения. Вот только места на вилле артиста для Хайдарова не нашлось.

По какой причине певец не захотел поселить своего приятеля в доме, остается пока загадкой. Не исключено, что все комнаты забронированы друзьями поп-короля или же Тимур с семьей решил снять отдельное жилье.