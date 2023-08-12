Инсайдер BwE показал корпус новой консоли PlayStation 5, выходящей в сентябре

В Сети появилось новое видео с корпусом обновленной консоли PlayStation 5 с отсоединяемым дисководом. Об этом сообщил инсайдер под ником BwE_Dev.

В кадре видно, что новая модель получила компактный, тонкий корпус, два порта USB-C на передней панели. На корпусе консоли PS5 CFI-2016 также появились 2 прореза для вентиляции, один из них часть модульной конструкции съемного дисковода. Съемный оптический привод будут продавать отдельно, в базовой комплектации консоль будет тоньше.

Ранее на форуме КНР появилось фото с приставкой без дисковода. Тогда сообщалось, что PlayStation 5 поступит в продажу уже в сентябре этого года. Представители Sony пока что не анонсировали устройство и не комментировали слухи о новинке.