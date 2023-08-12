KP.RU узнало, кто из звезд РФ тратит на курортах Алтая от 150 тысяч рублей

KP.RU информирует, какие российские звезды на курортах тратят от 150 тысяч рублей. Многие знаменитости решили провести последний месяц лета насыщенно и интересно, поэтому для этих целей выбрали самые дорогие отели.

Елизавета Боярская с мужем Максим Матвеев оставили сыновей у бабушки и дедушки и отправились в поход. Супруги выбрали Горный Алтай. Они живут в палатке, катаются на катамаранах и восхищаются местными достопримечательностями.

Ирина Пегова выбрала тоже Горный Алтай для отдыха. Она остановилась в эко-отеле, где участвует ежедневно в новых экскурсиях. Звезда пробует традиционные алтайские блюда, такие как маралятина, баранина, таймень, хариус, колба.

Ольга Бузова в августе успела посетить несколько курортов. Певица отведала Яровое озеро на Алтае, которое местные жители называют алтайским Мертвым морем.