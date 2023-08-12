Лайма Вайкуле перестала общаться с российскими коллегами из-за СВО ВС РФ

Лайма Вайкуле заявила, что она перестала общаться с большинством своих российских коллег. Такое признание певица сделала на YouTube-канале «Лайма Рандеву Юрмала».

По заверению исполнительницы, она не поддерживает связь с коллегами по творческому цеху из-за СВО ВС РФ. В этом вопросе латвийская звезда выступает за Украину.

«С российскими коллегами я не разговаривала. Сегодняшняя ситуация, ее нужно понять… Если русские от русского языка отказываются, понимаю, как им тяжело. Спрашивают обычно: «С кем дружите? Когда будем дружить?». Один — туда, другой — туда. В принципе, дружеские отношения редко получаются», — сказала Вайкуле.