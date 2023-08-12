Любовь Казарновская объяснила популярность певца SHAMAN

Любовь Казарновская поделилась мнением о творчестве певца SHAMAN (Ярослав Дронов). По ее мнению, артист обрел огромную востребованность в России, поскольку правильно выбрал тематику для песен и "подобрал ключ" к сердцам российских слушателей. Казарновская сравнила песню SHAMAN "Я русский" по значимости с хитом начала Великой Отечественной войны "Священная война":

"Не имеем права говорить — хорошо это или плохо. Ярослав хорошо считал время, те песни, которые были написаны, сработали на время. Посмотрим, как развиваться будет дальше его творчество".

Оперная дива добавила, что одни хорошо понимают, для чего пишут песню и находятся на сцене, а другие озабочены карьерой. SHAMAN же относится к первой категории, уверена артистка.