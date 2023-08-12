Лобода, Брежнева, Седокова: что стало с участницами золотого состава «ВИА Гры»

Что стало с участницами золотого состава «ВИА Гры» и как сейчас живут исполнительницы? Речь идет о трио, которое состояло из Веры Брежневой, Надежды Мейхер-Грановской, Анны Седоковой. Образовалось оно в 2003 году и после песни «Не оставляй меня, любимый», выпущенной коллективом, каждая новая работа группы становилась хитом.

Седокова ушла из группы в 2004 году. После выхода из декрета она начала строить сольную карьеру. Как призналась девушка, она негативно относится к попытке вернуть золотой состав, ведь со своими коллегами не общается более 20 лет.

Брежнева ушла из «ВИА Гры» еще в 2007 году. Тогда блондинку заподозрили в отношениях с Константином Меладзе. В 2015 году продюсер и певица поженились. Артистка успешно строила карьеру в России, но после начала СВО покинула страну.

Мейхер-Грановская покидала коллектив несколько раз. Окончательно Надежда ушла в 2011 году, несмотря на все уговоры. Сейчас она живет в Германии, где продолжает строить творческую карьеру.



