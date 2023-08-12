Муж Экс-солистки t.A.T.u Лены Катиной впервые показал лицо новорожденного сына

Лена Катина и ее муж в июле стали родителями. У супругов родился мальчик. Его назвали Демьяном. Певица почти не выходит на связь с поклонниками в соцсети, однако Дмитрий Спиридонов делится подробностями жизни.

Сегодня в микроблоге бизнесмен опубликовал новый снимок с малышом в честь одного важного событий. Малышу исполнился месяц. В кадре удалось немного рассмотреть лицо мальчика.

Демьяну ровно месяц. Растем. Начинаем болтать — весь в папу, - написал Дмитрий.

Поклонники Катиной разделились на два лагеря. Одни отметили, что сын похож на отца. Другие уверены, что он копия своей матери.