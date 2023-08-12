Пять известных российских актрис с необычными именами

Среди звезд российского шоу-бизнеса есть актрисы с редкими именами. Названы пять известных российских артисток с необычными именами, встречающимися в отечественной киноиндустрии один-два раза

1. Равшана Куркова – 42-летняя популярная актриса, которая снялась во многих кассовых картинах.

2. Глафира Тарханова – актриса театра и кино, которой не страшен возраст. В свои 39 лет она играет молодых героинь, а в реальной жизни является многодетной матерью.

3. Паулина Андреева – продюсер и актрисы, на счету у которой десятки режиссерских проектов, дубляжей, актерских работ.

4. Эмилия Спивак – чувственная игра артистки пробирает зрителей до глубины души. Обладает не только яркой внешностью, но и настойчивостью, трудолюбием, талантом.

5. Лянку Грыу считают одной из уникальных актрис из-за ее необычных внешних данных и актерского таланта.