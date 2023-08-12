Разбитая эмиграцией Дапкунайте высказалась о возвращении в Москву

Ингеборга Дапкунайте была востребована в РФ, но после начала СВО она осудила власти и уехала заграницу. Почти спустя 1,5 года в интервью актриса призналась, что ей тяжело дались перемены в жизни.

Артистка осознала, что погорячилась, поэтому пытается исправить сделанное. Она начала общаться с людьми, которые остались жить в РФ. Но разговор с ними – это сложная задача, поскольку нужно избежать связанных с политикой тем.

"Меньше людей любить не могу. Для меня тяжело, это потеря", –отметила Дапкунайте.

Ингеборга высказалась о возвращении в Москву. По ее словам, это невозможно:

"Я скучаю по Москве, но скучаю по Москве, которой уже нет".