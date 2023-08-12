Телеведущий Андрей Малахов назвал фильм «Барби» полной чушью

Известный ведущий Андрей Малахов раскритиковал фильм «Барби» в главных ролях с Марго Робби и Райаном Гослингом. Ленту режиссера Греты Гервигназвал он назвал «полнейшей чушью».

Как признался телеведущий, он ушел буквально через полчаса после начала сеанса. По словам Малахова, еще как минимум четыре человека ушли домой из кинотеатра.

«Кусаю локти, что, будучи зрителем, добавил копейку в миллиардные сборы!» — сообщил Андрей.

Напомним, премьера фильма прошла 19 июля. За первый уикенд его сборы составили 356 млн долларов. История о побеге куклы Барби из кукольной страны успела стать самым кассовым проектом в текущем году.