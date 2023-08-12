Ученые нашли связь между сладкими напитками и раком печени

Новое исследование, которое провели американские ученые и опубликовали его в журнале JAMA, показало, что существует связь между употреблением сладких напитков и риском развития рака печени, а также другими хроническими заболеваниями органа.

В рамках изучения, которое продлилось 20 лет, ученые наблюдали за 100 тыс. женщин-добровольцев в постменопаузе. В начале всем участницам предложили предоставить информацию о потреблении безалкогольных напитков. Спустя три года вновь проводился опрос на употребление напитков с заменителями сахара.

Результаты показали, что регулярное употребление сладких напитков связано непосредственно с увеличенным риском развития онкологии печени на 85%, а также с 68% повышением вероятности смерти от разных хронических болезней печени.