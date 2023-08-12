Умерла еще одна актриса из «Улиц разбитых фонарей» Белла Ко

Белла Ко умерла 10 августа в своей квартире, которая находится на улице Перерва (юго-восток Москвы). Последнее время она боролась с серьезной болезнью.

«В квартире на ул. Перерва обнаружено тело 54-летней женщины. Причина ее смерти — онкология», — рассказывают источники.

Белла Хядуновна родилась 23 мая 1969 года, училась в Ленинградском государственном институте театра, музыки, кинематографии. Принимала участие в съемках в «Убойной силе», «Улицах разбитых фонарей», «Склифосовском» и других.

Большую популярность приобрела в качестве актера дубляжа и переводчика. Ее голосом разговаривали герои таких мультфильмов как «Тарзан 2: Начало легенды», «История игрушек», «Суперсемейка», а также фильмов «У холмов есть глаза», «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», «Мой любимый марсианин» и «Крупная рыба».