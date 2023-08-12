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В Феодосии начали продавать лежачие места на пляже под тенью от 150 рублей

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В Феодосии начали продавать лежачие места на пляже под тенью от 150 рублей
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Фото из открытых источников

На популярном курорте Феодосия в Крыму продают лежачие места на пляже в тени. Отдых под навесом стоит от 150 рублей. Хотя под палящим солнцем можно отдохнуть бесплатно.

Люди были возмущены подобным бизнесом. Как отметили туристы, это отпугнет отдыхающих от пляжа, поскольку платить не захочет никто.

«А затем удивляются, почему граждане предпочитают Турцию», — пишут россияне.

Другие пользователи эту идею поддержали, отметив, что деньги возместят стоимость навеса. За границей все шезлонги и зонты платные, если не относятся к кафе или иному объекту размещения. Причем платить придется намного больше:

«В Турции шезлонг в среднем от 100 лир (350 рублей). Попадались по 75. За зонт —  столько же. Только вернулись из месячного путешествия», - пишут пользователи.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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