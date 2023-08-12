В фильме «Москва слезам не верит» зрители нашли стыдный киноляп с пледом

Фильм «Москва слезам не верит» впервые вышел на экраны в 1980 году и стал лидером кинопроката. В 1981 году картина получила статуэтку «Оскар» за «Лучший фильм на иностранном языке».

Однако не обошлось в ленте без киноляпов. Самый очевидный из всех связан с пледом, которым главный герой Алексея Баталова Гоша накрывал Катерину, до этого появлялся в другом эпизоде кинофильма.

Покрывало оказалось обычным настенным ковром. Внимательные зрители его должны были заметить в квартире у Володи. Когда героиня оказалась у него дома во время свидания, она присела на диван. Прямо за спиной у Катерины висит тот самый узнаваемый плед-ковер.