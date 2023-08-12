Жена и дети живут в страхе: хирург Киркорова Хайдаров попал в переплет после скандала

Продолжается громкий скандал вокруг любимого пластического хирурга Филиппа Киркорова. Звездного врача пациенты обвинили в некачественно проведенных операциях.

Среди пострадавших от рук доктора — певица Слава и артистка Любовь Успенская. Также множество других рядовых клиентов. Недавно Александр Вдовин сообщил, что Хайдаров ему увеличивал ягодицы, а его пятая точка после этого гниет изнутри. Артист раструбил о печальной судьбе в Сети и не постеснялся показать фото поврежденного тела. Но защищающие интересы хирурга юристы с сомнением относятся к словам мужчины, поскольку он сделал операцию шесть лет назад.

Более того, юрист Тимура заявил, что от Вдовина жене доктора поступают регулярно угрозы, поэтому они с детьми живут в страхе и боятся возвращаться домой с отдыха.