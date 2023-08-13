33-летняя певица Татьяна Плаксина похвасталась гибким телом

Дочь Любови Успенской в настоящее врмя строит сольную карьеру. 33-летняя певица поделилась на днях с поклонниками моментами подготовки к очередному выступлению.

Татьяна Плаксина опубликовала забавный видеоролик из гримерки в своих соцсетях. Она предстала в белоснежном наряде, показав, как приходиться "прогибаться" на стуле для объемной укладке волос.

"Секреты красоты от любимого Алишера", — написала девушка.

Фанаты оценили навыки Плаксиной. Некоторые напомнили, что дочь артистки работает с известным стилистом. Алишер в свое время сотрудничал с Аллой Пугачевой, Машей Распутиной, Анитой Цой, Жасмин и другими звездами отечественного шоу-бизнеса.