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Алла Пугачева появилась на пляже с дочерью Лизой и сыном Гарри

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Алла Пугачева появилась на пляже с дочерью Лизой и сыном Гарри
Знаменитости
Фото из открытых источников

Последний месяц лета Алла Пугачева с детьми и мужем проводят в Латвии. Оттуда почти ежедневно звездное семейство делится теплыми кадрами. На новом видео запечатлена прогулка пары по побережью. При этом дети Примадонны запускают змея, а родители наблюдают  и фиксируют на камеру счастливые моменты.

«Мама! Летит, как вчера. Ты проспорила», — кричит Гарри и затем убегает с бумажным змеем в руках по пляжу.

Кстати, вместе с Гарри и Лизой с Примадонной отдыхает Клавдия Земцова — дочь Кристины Орбакайте и ее мужа Михаила Земцова. Все лето семья артистки путешествовала по разным странам. Внучка Примадонны тем временем проводит время со звездной бабушкой в Юрмале.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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