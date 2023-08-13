Алла Пугачева появилась на пляже с дочерью Лизой и сыном Гарри

Последний месяц лета Алла Пугачева с детьми и мужем проводят в Латвии. Оттуда почти ежедневно звездное семейство делится теплыми кадрами. На новом видео запечатлена прогулка пары по побережью. При этом дети Примадонны запускают змея, а родители наблюдают и фиксируют на камеру счастливые моменты.

«Мама! Летит, как вчера. Ты проспорила», — кричит Гарри и затем убегает с бумажным змеем в руках по пляжу.

Кстати, вместе с Гарри и Лизой с Примадонной отдыхает Клавдия Земцова — дочь Кристины Орбакайте и ее мужа Михаила Земцова. Все лето семья артистки путешествовала по разным странам. Внучка Примадонны тем временем проводит время со звездной бабушкой в Юрмале.