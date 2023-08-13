Фильм «Барби» продолжает творить чудеса

Фильм «Барби» побил несколько рекордов. Картина стала первой лентой, снятой женщиной, которая собрала миллион долларов. На это потребовалось 17 дней.

Данные новых опросов говорят, что многие выбрали фильм Греты Гервиг в качестве первого театрального опыта после закрытия кинотеатров из-за пандемии. Из 1800 человек, купивших билеты на новинку, 11 процентов не ходили в кино очень давно. Еще столько опрошенных сообщили, что «Барби» стал их первым фильмом еще со времен пандемии.

Это говорит о том, что 22% зрителей пропустили кассовые прошлогодние кинохиты: фильмы «Аватар: Путь воды» и «Топ Ган: Маверик». «Барби» в мировом прокате на сегодняшний день заработала 1 млрд 76 млн долларов, что не может не удивлять.