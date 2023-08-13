Эмигрировавший из РФ в США Андрей Бурковский снялся с женой, дочерью и сыном на пляже

Андрей Бурковский эмигрировал с семьей из РФ в США. Он перебрался в Америку с детьми и супругой. Семья живет в Лос-Анджелесе. Поклонники предположили, что актер будет сниматься в кино и даже попробует пробиться в Голливуд. Однако пока что звезда не может похвастаться успехами.
Артист предпочитает не говорить о жизни в эмиграции. Но Андрей сделал исключение. Он разместил новое фото. На снимке Бурковский предстал в обнимку с супругой, дочерью, сыном на пляже.
«Моя любимая семья, дичайший Love!» — подписал кадры актер.
Стоит сказать, что подписчики порадовались возможности увидеть новые снимки своего кумира.