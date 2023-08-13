Эмигрировавший из РФ в США Андрей Бурковский снялся с женой, дочерью и сыном на пляже

Андрей Бурковский эмигрировал с семьей из РФ в США. Он перебрался в Америку с детьми и супругой. Семья живет в Лос-Анджелесе. Поклонники предположили, что актер будет сниматься в кино и даже попробует пробиться в Голливуд. Однако пока что звезда не может похвастаться успехами.