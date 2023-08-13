Леонид Агутин объяснил, почему не повернулся к SHAMAN в вокальном телешоу «Голос»

На вокальном телешоу «Голос» у SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) были проблемы. Однако молодой исполнитель, несмотря на сложности, смог добиться успеха.

Когда певец впервые пришел на проект, Леонид Агутин во время отбора у нему не повернулся. По словам артиста, у конкурсанта не выдающиеся вокальные данные, да и на тот момент ему вокала не хватало.

Но Дронов продолжил работу. Он развивался и пел. Вскоре исполнитель записал песню «Встанем» и хит «Я русский», которые обрели популярность в России. «Голос» стал для него своеобразным толчком к успеху.

В настоящее время SHAMAN является примером для начинающих артистов, поскольку он сумел доказать, что не нужно отказываться от своей мечты и стоять на месте.