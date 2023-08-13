Мерьем Узерли призналась, что едва не сошла с ума на съемках «Великолепного века»

Мерьем Узерли призналась, что она едва не сошла с ума в первые дни съемок «Великолепного века». По заверению звезды, в первые недели работы над культовым сериалом она погибала от одиночества.

Актриса не верила, что турецкий телесериал ее прославит на весь мир. Первые недели съемок для артистки оказались непростыми. Она чувствовала себя чужой среди остальных людей. С актрисой никто не хотел общаться, однако все чего-то от нее требовали.

«В первые недели умирала от одиночества, никого не знала за исключением тех, с кем непосредственно работала. Честно, чуть с ума не сошла», - говорит Мерьем.

К слову, на момент съемок Узерли было 28 лет. Поскольку картину транслировали в 70 странах, роль любимой жены правителя османской империи принесла ей мировую славу.