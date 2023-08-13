Названная дочь актрисы Веры Васильевой произнесла трогательную речь на её похоронах

Состоялась церемония прощания с Верой Васильевой. В ходе траурного мероприятия ее крестница Дарья Милославская рассказала, как прошли последние дни жизни актрисы.

Артистка считала женщину своей дочерью, поэтому много времени они проводили вместе. На прощании, которое проходило в Театре Сатиры, где звезда прослужила 70 лет, собрались близкие и коллеги. Дарья произнесла трогательную речь. Она отметила, что для Васильевой театр был всем. Несмотря на то, что выходы на сцену в последнее время давались 97-летней артистке с трудом, она была счастлива играть.

Восхищение и зрительская любовь давали ей силы, возможность жить дальше. Она была благодарным человеком, всегда уходила со словами «спасибо » , - отметила Милославская.

Добавим, что последние дни жизни народная артистка СССР жила на даче в Подмосковье. Ничто не предвещало ее ухода. Однако в ночь на 9 августа знаменитость скончалась.