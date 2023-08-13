Певец Агутин признался, что у него пробежали мурашки на первой встрече с Варум

Леонид Агутин признался, что помнит, как впервые увидел свою жену Анжелику Варум. Об этом он рассказал во время интервью на YouTube-канале Надежде Стрелец.

«Помню как сегодня. Это было в 1989 году. Пришел в Лужники, было много артистов. Меня не пустили выступать, я зашел на трибуну прямо напротив сцены. Там Анжелика выступала, я еще ее тогда не знал. Она песню «Полуночный ковбой» пела, — говорит Агутин.

По словам исполнителя, Варум ему запомнилась очень маленькой. Ее практически не было на сцене видно. Певицу он сравнил с Дюймовочкой.

«У меня побежали по всему телу мурашки. Ее пение в сердце оттуда... такая невинная, что-то в простоте этой было культурное, как не у всех», — добавил певец.