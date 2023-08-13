Певица Лайма Вайкуле заявила, что Аллу Пугачеву никогда не забудут

Латвийская исполнительница Лайма Вайкуле в YouTube-шоу «И Грянул Грэм» сообщила, что Аллу Пугачеву не забудут никогда.

«Каждый раз когда говорят, что «Аллу вскоре забудут, она мол такая-сякая, забытая всеми». В своей соцести выложила фрагмент, как мы с Аллой решили снять пародийное видео с сигаретой, немного побаловаться. 3,7 миллиона просмотров из-за ее баловства», - отметила Лайма.

Вайкуле добавил, что артистку никогда не забудут, так как нельзя забыть то, «с чем прожили всю жизнь». Она уверена, что Примадонна до последней секунды жизни тех, кто ее критикует, останется звездой.