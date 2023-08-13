Повзрослевшая 11-летняя дочь Кристины Орбакайте удивила своей внешностью фанатов

Кристина Орбакайте решила привести на лето в Юрмалу дочку Клавдию. Наследницу она оставила вместе с Аллой Пугачевой. Девочка проводит все свое время с детьми Примадонны Лизой и Гарри.

Муж Пугачевой регулярно публикует новые фото в микроблоге. На это раз юморист разместил семейное фото, на котором показал подрастающее поколение. Пользователи отметили, что 11-летняя Клавдия выглядит намного старше своих лет. Особенно это видно на фоне Лизы, которая младше дочеры Орбакайте на полтора года.

«Там в Америке их едой с гормонами пичкают, чтобы рано расцветали?»,

«У нее мама, да и папа высокие, есть в кого расти», —пишут фанаты о повзрослевшей девочке.