Стало известно, кто выбыл в 8-м выпуске реалити-шоу «Выжить в Дубае»

В новом выпуске реалити-шоу ведущие Павел Воля и Ляйсан Утяшева подготовили для участников непростое испытание. Оно называлось «Призрачное равновесие». Сильная усталость и ужасные погодные условия также сказались на прохождении задания. Они сделали испытание еще более сложным.



При этому лучшего конкурсанта в испытании была возможность разделить победу с кем-то другим, а проигравший отправлялся на финальный поединок. Явным лидером в данном конкурсе стал Сергей Завгороднев. Он решил разделить победу с Ангелиной Татарченковой.