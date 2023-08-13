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Умерла актриса Лидия Остринская на 57-м году жизни

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Умерла актриса Лидия Остринская на 57-м году жизни
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Фото из открытых источников

На 57-м году ушла из жизни Лидия Остринская, известная советская актриса театра и кино. Об этом пишет пресс-служба Львовского украинского драматического театра имени Заньковецкой:

Сообщаем с глубокой печалью о преждевременном уходе народной артистки Украины Лидии Остринской, светлого человека, несравненной актрисы. Коллектив выражает свои искренние соболезнования. Скучаем, сочувствуем, помним! Воспоминания, которые останутся навечно!".

Отмечается, что прощание с актрисой пройдет во вторник, 15 августа. Начало - в 11. 00 в фойе театра.

Лидия Анатольевна родилась 14 марта 1967 года. После окончания Киевского института театрального искусства им. Карпенко-Карого, курса Резниковича и Лизогуба, стала работать актрисой. В ее сценическом портфолио десятки работ.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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