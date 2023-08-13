В фильме «Ирония судьбы» зрители обнаружили киноляп с фото Ипполита

В фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» прославленного режиссера Эльдара Рязанова на фото с Ипполитом вовсе не актер Юрий Яковлев, который сыграл жениха Нади.

Речь идет о сцене, в которой Евгений Лукашин выбросил с балкона снимок Ипполита. В это время зрители могут отчетливо увидеть, что на фото изображен Юрий Яковлев, исполнивший эту роль.

Но уже через некоторое время девушка выбегает на улицу и забирает снимок. И тут уже на фотографии иной человек - актер Олег Басилашвили. Изначально он был утвержден на роль Ипполита, однако из-за многих обстоятельств артист снялся в нескольких эпизодах и покинул кинопроект.